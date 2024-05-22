جوائز التسويق العالمية EFFIE تختار “موسم الرياض” مقراً إقليمياً لجوائزها في المنطقة

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن اختيار شركة NordStella لموسم الرياض ٢٠٢٤ لاستضافة الدورة الخامسة عشر لجوائز MENA EFFIE، حيث سيقام حفل توزيع الجوائز في ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤، وستقدم جوائز EFFIE لمجموعة من الفعاليات، والحملات التسويقية، وقادة البرامج المميزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته لإحضار النسخة الإقليمية من EFFIE Awards المشهورة عالميًا إلى المملكة العربية السعودية، موضحاً أن هذه الشراكة تمثل خطوة فعّالة في استضافة الأحداث الدولية بالمملكة التي تعد واحدة من الدول الرائدة في الوصول بقطاع الترفيه والإبداع إلى معايير الفعاليات الدولية.

من جهتها قالت “سحر رفيق”، العضو المنتدب للجهة المنظمة NordStella : “نحن سعداء بالشراكة الجديدة مع “موسم الرياض”، التي نهدف من خلالها إلى خلق تعاون يجسد التزامنا بالتميز والابتكار في المملكة، وإحداث علامة فارقة باستضافتنا لشركة MENA EFFIE لأول مرة في السعودية؛ لنقوم معًا بإعادة تعريف معايير الصناعة، وزيادة تأثير العلامة التجارية، وتعزيز حقبة جديدة من فعالية التسويق ونجاحه”.

وتعد الجوائز التي تقدم تحت مظلة EFFIE Worldwide الوحيدة من نوعها بالنظر إلى فروع الحملات التسويقية، بدءاً من الهدف، مرورًا بالتنفيذ، ووصولاً إلى التأثير، وتسلط خلال النسخة القادمة من “موسم الرياض” الضوء على الأفكار الناجحة، وتشجيع الحوار حول محركات فعالية التسويق، وتتميز EFFIE Awards على مستوى العالم بأنها واحدة من أبرز جوائز الصناعة، وتأخذ بالاعتبار جميع أشكال التسويق التي تساهم في نجاح العلامات التجارية لأكثر من ٥٠ عامًا، وأصبح الفوز بجائزتها رمزًا عالميًا للإنجاز، وتحتفل اليوم في جميع أنحاء العالم بأكثر من ٥٠ برنامجًا في ١٢٥ سوقًا، بما في ذلك Global Effie’s، والبرامج الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

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وتهدف جوائزها إلى تشجيع العلامات التجارية، بما في ذلك الشهيرة والناشئة للارتقاء بالصناعة، وتوضيح الحاجة إلى التسويق الفعال عبر مجتمع الأعمال، كما يمثل التعاون مع شركة الوسائل السعودية خطوة جديدة في توسيع نطاق التسويق بالمملكة، من خلال تنفيذ مبادرات مختلفة، مثل برنامج EFFIE للتميز و”برنامج ريادة الفكر” السنوي الذي يركز على توفير المعرفة الضرورية لدعم المهنيين في سعيهم للحصول على نتائج أفضل.

وسيتم فتح بوابة التسجيل في ١ يونيو 2024، فيما سيكون الموعد النهائي الأول في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤، والموعد النهائي الثاني في ٦ سبتمبر ٢٠٢٤.