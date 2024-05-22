مسلسل “بهار” التركي يسجّل نجاحًا عالميًا عبر أهمّ قناة اميركية

خلال إسبوعٍ واحد فقط تمكّنت تسع دول من الحصول على ترخيص بث المسلسل التركي “بهار- Bahar ” الذي يتربّع منذ بدء عرضه على المرتبة الاولى ضمن قائمة أكثر الأعمال التركية نجاحاً من حيث نسبة المشاهدة.

في هذا السياق، فقد اشترت اهمّ قناة عالمية حقوق عرض المسلسل، وهي القناة الأميركية الناطقة بالإسبانية “Tele mundo”.

تدور أحداث المسلسل الدرامي “بهار”، الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة التركية المبدعة ديميت إيفغار، حول “بهار” المرأة الناجحة التي تخرجت من كلية الطب لكنها قرّرت أن تكون ربّة منزل مخلصة كرسّت حياتها لدعم زوجها الطبيب الجرّاح الناجح وولدَيهما. وفي لحظة تنقلب حياتها رأساً على عقب حيث تواجه المرض المفاجىء وتحتاج الى عملية “زراعة كبد”، وفي وسط معركتها الشرسة مع خطر الموت تكتشف العديد من الأسرار حول زوجها “تيمور” الذي يبدو زوجاً مثاليًا ولكنه يخونها مع حبيبته السابقة التي تعمل معه في نفس المستشفى.

وتتطور أحداث المسلسل ويدخل الى حياة “بهار” طبيبها المعالج “إيفرين”، الذي سيصبح في ما بعد منافسًا لـ زوجها تيمور.

مسلسل “بهار” مقتبس عن المسلسل الكوري “Doctor Cha” حيث حاز بنسختيه، على المستوى نفسه من النجاح، بفضل قصّته المُغرية وأحداثه الإنسانية والإجتماعية المشوّقة.

ولأن بطلة العمل الممثلة ديميت ايفغار هي بطلة حقيقة وقديرة، حقّقت نجاحات كثيرة في العديد من الأعمال التي شاركت فيها في السابق، منها مسلسل “آفلو – الفناء” التركي.

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ينتهي عرض مسلسل “بهار” بجزئه الأول في شهر حزيران المقبل بإنتظار بدء عرض الموسم الجديد منه في شهر آيلول/سبتمبر القادم.

والعمل من بطولة :ديميت ايفغار، بوجرا جولسوي، محمد يلماز آك، إسيم أوزكايا، إليت أنداتش تشام، دميرهان دميرسيوغلو وغيرهم.