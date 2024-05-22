برومو "تاني تاني" يحصد 6 مليون مشاهدة قبل انطلاق عرض الفيلم في السينمات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حقق البرومو الرسمي لفيلم "تاني تاني" رواجاً كبيراً منذ طرحه على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المخلتفة، حيث حصد ملايين المشاهدات التي وصلت إلى 6 مليون مشاهدة، وذلك قبل انطلاق الفيلم رسمياً في دور العرض المصرية اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو

فيلم "تاني تاني" بطولة: غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" التي تعمل موظفة في بنك وهي أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك في فيلم "تاني تاني" أيضاً محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدى الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير ابنتها، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.