جولة غنائية ببعض الدول العربية لـ كاظم الساهر تضم مصر ودبى ولبنان

القاهرة - سامية سيد - يستعد خلال هذه الأيام النجم كاظم الساهر لإجراء جولة غنائية ببعض الدول العربية، يبدأها فى دبى، حيث سيحيى حفلا غنائيا هناك يوم 23 مايو الجارى على أحد المسارح الكبرى هناك، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، كما سيحيى حفلاً غنائياً آخر فى مصر يوم 28 يونيو المقبل، وذلك فى منطقة هرم سقارة بالبدرشين، بعد أكثر من عامين على آخر حفل غنائى له فى مصر والذى كان داخل دار الأوبرا المصرية، وينهى جولاته العربية بحفل غنائى بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم 5 يوليو المقبل.

حفلات كاظم

وطرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هى: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادى، رقصة عمر، لا تظلميه، ترانى أحبك، أعود، الليل، مررت بصدرى، لا تسألى، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

كما طرح كاظم الساهر مؤخرا أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث علق الساهر على الأغنية، وقال: "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بُعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.