شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة ندى رياض: رحلة فيلم "رفعت عينى للسما" ممتعة وصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة ندى رياض مخرجة الفيلم التسجيلى رفعت عينى للسما المشارك فى مهرجان كان السينمائى خلال ندوة صحفية لصناع الفيلم فى الخليج 365 إنها وزوجها المخرج إيمن الأمين، بينهما لغة حوار مشتركة وتفاهم كبير، وأنهما يعملان سويا طوال الوقت، لكنه من حين لآخر يحدث بينهما اختلافات بطبيعة الحال حول العمل، لكن فى النهاية يصلان لأرضية مشتركة.

وأضاف أنه حتى يظلا على اتفاق داعم يحتاج الأمر مجهود إضافى، مشيرة إلى أن رحلة الفيلم كانت صعبة وممتعة.

فيلم رفعت عيني للسما يتناول قصة 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، يتابع الإعلان هذه الأرواح المتفردة، بينما يمر عليهن العمر وينتقلن من كونهن مراهقات إلى نساء صغيرات.

ويعتبر فيلم رفعت عيني للسما أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

فريق مسرح بانوراما برشا يضم ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، وفيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق أن عُرض لهما الفيلم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.