شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: أنا بنت الدراما الشعبية والناس ترانى مثلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة سهر الصايغ أنها بنت الدراما الشعبية وهذا شرف كبير لها، وذلك بعدما جسدت هذه النوعية من الأدوار فى العديد من الأعمال منذ بداياتها الفنية وآخرها مسلسل المعلم مع النجم مصطفى شعبان، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، مشيرة إلى أنها ممتنة جداً أن المخرجين يسندوا لها الأدوار الشعبية وأنها تليق فيها.

وكشفت سهر الصايغ خلال ندوة ”الخليج 365” عن الأسباب التى جعلتها ملائمة لهذه النوعية من الأدوار فى نظر الصناع موضحة: "أعتقد أن هذا له أكثر من عامل، أولها الملامح الشكلية، لأن أنا شكلى مصرى جداً وهذا شىء أتشرف به، فأجد ناس كثيرين تقول لى إنى شبه بنتهم أو أختهم أو بنت خالتهم، ولذلك فالشكل من أهلينا وأقاربنا ودا سبب إنى بليق فى الأدوار الشعبية والحمد لله هذا من حسن حظى".

وأضافت سهر الصايغ: "تانى شيء إنى بفضل ربنا بأجتهد في الأدوار التي تأتينى وأحاول أوصل فيها للشكل بتاعنا، وأنا كممثلة أحب ألاحظ دائماً وأركز في تصرفات وكلام من حولي، وذلك يجعل لديك مخزونا في الذاكرة من شخصبيات كتير أعرف أمثلهم، ودا إضافة أن هذه الشخصيات هم أهلنا ومتواجدين في كل مكان، ولذلك أعتبر الدور الشعبي ليس صعباً لأن هتلاقيه في كل شارع وحارة وبيت لأنهم أهلالينا"

وعن تعاونها مع مصطفى شعبان للعام الثانى على التوالي قالت سهر إنه نجم جميل وواع ومثقف ومجتهد وشاطر ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك أفادها وهو من نوعية النجوم التي تسريح معها في العمل لافتة:"اتوفقنا مع بعض في بابا المجال والناس حبتنا مع بعض، وأوقات تجد ممثلين يعملوا مع بعض ولكن الجمهور لا يتقبلهما سوياً ولكن احنا الحمد الله الجمهور حبنا".

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



النجمة سهر الصايغ



النجمة سهر الصايغ



تكريم سهر الصايع فى الخليج 365



سهر الصايغ



سهر الصايغ



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ