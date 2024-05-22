حفل كارول سماحة في موازين Sold Out: “فرحتي فيكن كبيرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان موازين لعام 2024 عن نفاد تذاكر الحفل الذي تحييه النجمة اللبنانية كارول سماحة ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب وذلك قبل شهر من موعده المحدّد في 21 يونيو المقبل.

وفي أوّل تعليقٍ لها على الخبر الّذي أفرح محبّيها في الوطن العربي وفي المغرب تحديداً، نشرت كارول سماحة فيديو يتضمن لقطات من حفلاتها خلال السنوات الماضية في موازين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: “بتجمعني بالجمهور المغربي علاقة مميّزة من سنين طويلة، ولا مرّة إلّا وقابلتوني بكل حبّ.. واليوم فرحتي فيكن كبيرة من بعد ما وصلني من إدارة مهرجان موازين إن حفلتنا Sold Out قبل شهر من موعدها بـ ٢١ يونيو.. وأنا بحبكن وبوعدكن بأحلى حفلة”.

حقق منشور كارول سماحة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، إذ ترك لها محبوها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للقائها في المهرجان.

وكانت كارول سماحة قد أعلنت مؤخراً عن انتهائها من تسجيل أغنيات الألبوم الجديد بالكمال، كاشفةً أن الأغنيات الجديدة دخلت مراحلها الأخيرة لتصبح جاهزة للطرح.

وطرحت كارول في الفترة الماضية أولى أغنيات الألبوم، “بوسة” من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.