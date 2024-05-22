بعد غياب طويل.. ظافر العابدين يعود إلى المنافسة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب لست سنوات، ومنذ تقديمه آخر أعماله الرمضانية “ليالي أوجيني”، يعود النجم التونسي ظافر العابدين إلى دراما رمضان، حيث تعاقد أخيراً على بطولة عمل درامي جديد يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تتعاقد الجهة المنتجة مع باقي أبطال العمل والكشف عن كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وشارك ظافر العابدين طوال فترة غيابه عن الدراما المصرية في عدد من الأعمال الفنية اللبنانية، منها الجزءان الثاني والثالث من “عروس بيروت”، كما شارك في الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” والذي من المنتظر عرضه خلال موسم الصيف الحالي.

كما قدّم عدداً من الأفلام، كان آخرها فيلم “أنف وثلاث عيون” والذي تحدث عن دوره فيه بأحد اللقاءات التلفزيونية، مؤكداً أنه تحمّس للمشاركة في بطولة هذا العمل لأنه يناقش قضايا من صميم واقعنا الحالي، حيث قال: “المؤلف المعالج للرواية كاتب الشخصيات باحترافية عالية جداً”. وأضاف: “أجسد في الفيلم شخصية “هاشم”، وهي معقّدة غير واضحة مع الناس ولا حتى مع نفسه، والشخصية صعبة نوعاً ما”.