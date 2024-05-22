ويجز يدعم مبادرة خالد النبوي: “العربي أصلي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص نشر مغني الراب ويجز على دعم مبادرة “العربي أصلي”، التي قدّمها الفنان خالد النبوي لإثراء اللغة العربية وتذكيرنا بهويتنا العربية.

وقال ويجز في مقطع مصوّر نشره عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”: “أنا راجل بحب اللغة العربية وبزعل لما أحس إني لوحدي اللي بحبّها، وإن الناس فقدت الاهتمام بها، لأن فيه حاجات كتير بتيجي مع اللغة مش بس لغة، تراث وهوية وحضارة جميلة وحاجات كتير ممكن نتعلم منها كتير، وشفت الحملة بتاعة مدينة نصر وخالد النبوي وحبيت أشكرهم ع التوجّه ده، ودي حاجة حلوة جداً إننا نحاول نوصلها لجيل جاي جديد والناس عاملة إننا نبص ورانا علشان نقدر نشوف مستقبلنا”.

ويُعدّ الفيديو الذي نشره ويجز عبر حسابه في “إنستغرام” الظهور الأول له بعد اختفائه لفترة طويلة وانتشار شائعات اعتزاله الفن.