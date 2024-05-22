تفاصيل جديدة في قضية وفاة أشرف عبد الغفور.. هذا ما كشفه محامي العائلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال قضية وفاة النجم أشرف عبد الغفور بحادث سير تشغل الرأي العام، فيما عائلته تنتظر صدور قرار المحكمة النهائي.

وفي جديد القضية، عقدت أمس الاثنين في القاهرة جلسة محكمة خاصة بغياب المتهم على حكم سجن 3 سنوات للمتسبب بوفاة أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير في القاهرة.

وفي هذا السياق، كشف شعبان سعيد محامي عائلة النجم المصري عن مجريات القضية فقال: “نظرت محكمة جنح 6 أكتوبر بالقضية الخاصة بالقتل الخطأ للفنان المرحوم أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته من طريق الخطأ، وبعض التهم الأخرى بهذا الحادث”.

وأضاف في اتصال مع برنامج “ET بالعربي”: “استمعت المحكمة لمرافعتي عن المدعيين بالحقوق المدنية ورثة الفنان أشرف عبد الغفور، وتحدثت عن الخطأ الذي اقترفه المتهم والأضرار التي لحقت بأسرته”.

واختتم بالقول: “وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة حكماً بقبول المعارضة شكلاً ورفض تأييد الحكم المعارض فيه، والحكم كان ثلاث سنوات، مع تعويض مدني مؤقت 40 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وننتظر التقرير بالاستئناف، وإن شاء الله سيكون هذا الحكم نهائياً وسيُسجن هذا الشخص، وسيقبع خلف القضبان”.