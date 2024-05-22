أروى جودة تكشف تفاصيل خطوبتها: “فاجأني بقوله تتجوزيني؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل خطوبتها أخيراً الى رجل أعمال إيطالي- فرنسي، والتي أعلنت عنها قبل أيام في مفاجأة للجمهور.

وقالت أروى إن خطوبتها جاءت بعد قصة حب سريعة، حيث لم يمضِ وقت طويل على تعارفهما، قائلةً: “لم نُقِم حفل خطوبة، حيث فاجأني بقوله تتجوزيني؟ فما كان مني إلا أن قلت له آه”.

وأكدت أروى أنهما لم يُحدّدا بعد موعد زواجهما، موضحةً أنهما لا يزالان في مرحلة تجهيز بعض الأوراق الرسمية.

كما تحدثت أروى جودة عن مشاريعها الفنية المقبلة، فقالت إنها تقرأ حالياً سيناريوهات بعض الأعمال، علماً أنها شاركت في موسم دراما رمضان الأخير من خلال مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وقام ببطولته الفنانون: مي عمر، أحمد زاهر، عماد زيادة، طارق النهري، كمال أبو رية، ولاء الشريف وسامي مغاوري، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.