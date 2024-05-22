مي عز الدين تقلق محبيها بحديثها عن الظلم.. ماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة مي عز الدين جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية في ظهور هو الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب أكثر من شهرين من دون أي تفاعل مع الجمهور.

ونشرت مي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لصفحة من القرآن الكريم، ووضعت خطاً تحت آية فيها تتحدث عن الظلم والظالمين، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من جمهورها للتساؤل عن المقصود في منشورها هذا، وهل تعرضت للظلم في الفترة الماضية، وكشف سبب غيابها طوال تلك الفترة.

وكان آخر ظهور لمي على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت عبر حسابها الخاص في “تيك توك” فيديو مازحت فيه الفنان أمير كرارة، بعد رسالة وجّهها إليها خلال استضافته في برنامج “حبر سرّي” أول أيام رمضان الماضي.

وظهرت مي عز الدين في الفيديو وهي توجّه رسالة إلى أمير عبّرت فيها عن محبتها وتقديرها له بعد تصريحاته الأخيرة عنها، وقالت مازحة: “أنت بتشردلي في البرامج يا أمير”. وأضافت: “باشا مصر، أنت بتشردلي في البرامج يا أمير عشان مبكلمكش، أنت وحشتني أوي، وإن شاء الله السنة دي المسلسل يكسّر الدنيا… في ناس حتى لو أنت مش على اتصال بيهم طول الوقت بردو في القلب وأنت أولهم ربّنا يسعدك ويهنّيك، أنت أكتر إنسان أنا استمتعت معاه في الكواليس، وأنت عارف أنا بحبّك قد إيه عشان أنت راجل بجد وحقيقي على المستويين الإنساني والفني، بحبك يا باشا مصر”.