أحمد حلمي يكشف مفاجأة على هاتفه.. ما علاقة منى زكي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً كشف من خلاله عن مفاجأة بهاتفه المحمول حيث ظهر وهو يمسك بيده الهاتف وتُسمع في خلفية الفيديو أغنية الفنان علي الحجار “اظهر وبان”، وخاصة المقطع الذي يقول فيه: “إظهر وبان يا قمر”… ليكشف أنه يضع صورة زوجته منى زكي كخلفية للهاتف، وهو ما اعتبره الجمهور غزلاً من حلمي لمنى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتغزّل فيها أحمد حلمي بمنى زكي، بحيث كان قد كشف عن الهدية التي اشتراها لها في “عيد الحب”، وذلك خلال لقائه في بودكاست “بيغ تايم” مع عمرو أديب، مؤكداً أنه يحرص في “عيد الحب” على شراء الورد لزوجته لأنه يُسعدها كثيراً، موضحاً أنه قد لا يقدّم لها الهدايا في المناسبات الأخرى.

يُذكر أن الفنان أحمد حلمي بدأ في أولى خطوات مشروعه الفني للعودة إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، منذ تقديمه فيلم “واحد تاني” الذي عُرض عام 2021، حيث يواصل خلال الفترة الحالية التحضير لفيلمين دفعة واحدة، هما “قصة مدينة” و”لسه حتة”، ومن المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم الأول في غضون أيام.

ومن المرتقب أن يبدأ حلمي بتصوير فيلمه الثاني “لسة حتة”، والذي يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي بعد انقطاع لأكثر من 20 عاماً عن العمل معاً، منذ قدّما سوياً فيلم “سهر الليالي” عام 2003.

وكان آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية، فيلم “واحد تاني”، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وشاركه في بطولته كلٌ من: روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نسرين أمين، محمد التاجي، شيكو، عمرو وهبة، محمود حافظ، وأكرم عماد.