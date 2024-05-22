أحمد الفيشاوي يثير الجدل ببدلة غريبة في العرض الخاص لفيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد الفيشاوي الكثير من الجدل خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد “بنقدّر ظروفك” الذي أُُقيم مساء أمس (الثلاثاء) 21 أيار (مايو) في إحدى دور سينما أكتوبر، بحضور أبطاله: مي سليم، محمد محمود، يوسف وائل نور، إبرام سمير، يوسف الأسدي، والمخرج أيمن مكرم، والمؤلف سمير النيل، والفنانة أميرة العايدي التي تواجدت لدعم ابنها يوسف وائل نور، فيما تغيّبت الفنانة نسرين طافش عن العرض.

وظهر الفيشاوي في العرض الخاص للفيلم وهو يرتدي بدلة ذات تصميم غريب، فيما ظل ممسكاً بيد الفنانة مي سليم منذ ظهورهما على السجادة الحمراء حتى دخولهما القاعة، كما حرص على توزيع الشوكولاتة والبونبون على الجمهور والصحافيين الذين حضروا العرض الخاص.

فيلم “بنقدّر ظروفك” هو بطولة: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي…، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم. وتدور أحداث الفيلم حول سؤال: هل يصمد الحب في قلبَي “حسن” و”ملك” اللذين يعيشان في حارة فقيرة يعاني أهلها من شظف العيش؟ هل يصمد الحب في ظل هذه الظروف أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلّباتها ومؤامرات البشر؟