للمرة الأولى | شيرين عبد الوهاب في تركيا.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها للمرة الأولى في تركيا، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك ويضم عدد مميز من نجوم الغناء.

موعد ومكان حفل شيرين عبد الوهاب الأول في تركيا

ومن المقرر ان يقام حفل شيرين عبد الوهاب في العاصمة التركية اسطنبول، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تعرضت شيرين عبد الوهاب أخيرًا لعدد من الأزمات الغنائي، حيث حذفت شركة روتانا أحدث أغاني شيرين عبدالوهاب “الدهب”، بعد حوالي 5 أشهر من طرحها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، في ظل الأزمة المستمرة بينها وبين الشركة على حد قولها.

الأسباب الكاملة لحذف أغنية "الدهب":

جاء حذف أغنية “الدهب” بعد تقديم شيرين عبد الوهاب بلاغ للنائب العام ضد كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويمثلها السيد سالم الشيخ صالح الهندي "عن نفسه وبصفته" الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام "عن نفسه وبصفته"، مدير شركة روتانا، وهاني عفت محمد العزب "عن نفسه وبصفته"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة روتانا.

وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب، أن البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا والتربح من ذلك العمل الغير مشروع، و تلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقد فؤجئت شيرين عبدالوهاب بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية (الدهب) بدون الحصول علي أيه تنازلات أو موافقات منها، حيث إنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية وتم نشر وبث الأغنية علي مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر تلك الأغنية علي مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق علي المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر.

شيرين عبدالوهاب تتساءل “مش عارفة روتانا موقفة الدنيا ليه؟"، والشركة ترد “لم نستلم أغنية جديدة منها”

كانت قد تحدث شيرين عبد الوهاب عن مشاريعها الغنائية القادمة في تصريح تليفزيوني، قائلة " فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".

وعلى الفور جاءت روتانا برد رسمي على حديث شيرين بشأن أغانيها الجديدة الواقعة تحت تصرف الشركة دون وضوح مصيرها، مؤكده بأنها لم تستلم من شيرين أي أغنية جديدة بصوتها.