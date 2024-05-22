برعاية وزيرة الثقافة.. جمعية كتاب ونقاد السينما تكرم اسم الراحل ممدوح الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تحتفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، بالعيد الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ فى أكتوبر 1973.

وبهذه المناسبة قررت إدارة الجمعية تكريم اسم الكاتب الكبير ممدوح الليثي رئيس مجلس إدارة الجمعية ٢٠٠٢-٢٠١٣ ، في احتفالية ضخمة في السابعة مساء الاثنين المقبل ٢٧ مايو

وتقام الاحتفالية بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تقديرا لعطائه السينمائي الكبير، ومشاركته الإيجابية الدائمة والمؤثرة في إثراء الثقافة السينمائية