بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب والغردقة لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وافق المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الإتحاد العام للفنانين العرب على دعم مسابقة ينظمها مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي في دورته الثانية المقرر لها الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024، لاختيار سيناريو لفيلم قصير عمل أول أو ثاني لمؤلفه أو مخرجه يتم إنتاجه ليشارك ويعرض في المهرجانات الدولية والمحلية

جاءت الفكرة خلال اجتماع رئيس الإتحاد العام للفنانين العرب ورئيس المهرجان حيث اتفقا خلاله على استضافة المهرجان لمؤتمر الاتحاد العام للفنانين العرب السنوي بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد والذي يضم نخبة من الفنانين والمخرجين والمنتجين العرب

وقال المخرج مسعد فودة: لاشك أن مهرجان الغردقة أحدث منذ انطلاقه في العام الماضي حالة من الحراك السينمائي الشبابي، وهو ما لمسناه من خلال الأفلام والندوات والنشاطات التي تضمنها المهرجان وفجر خلالها القضايا المتعلقة بالفرص المتاحة أمام الشباب في ظل الظروف الإنتاجية الصعبة التي تمر بها صناعة السينما في مصر وعدد من الدول العربية، لذلك قررنا من خلال نقابة السينمائيين والاتحاد العام للفنانين العرب بالتعاون مع المهرجان في المساهمة في منح فرص وفي نفس الوقت إزالة العقبات أمام ظهور مواهب شابة تحتاج لمن يأخذ بيدها ويفتح أمامها الأبواب لإظهار موهبتها أمام العالم

ومن جانبه أشاد محمد الباسوسي بالدعم المستمر الذي تقدمه نقابة المهن السينمائية للمهرجان والذي امتد هذا العام ليشمل اتحاد الفنانين العرب وقال: نأمل أن يكون التعاون بين الجهات الثلاثة يشكل نواة حقيقية في النهوض بصناعة السينما العربية بشكل عام وبالمواهب الشابة في بداية طريقها الفني.

وأوضح أن الدعم الذي وجده المهرجان في دورته الأولى من نقابة المهن السينمائية كان له الأثر الأكبر في تحقيقه للهدف الذي أطلق من أجله وأعرب عن أمنيته أن يحقق التعاون مع النقابة واتحاد الفنانين مردودا إيجابيا وظهور مواهب جديدة تستحق منا جميعا كل الدعم والمساندة