"الهوت شورت" و"الحشيش"و"الجن".. دروس أشعلت الهجوم ضد فدوى مواهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

واصلت المخرجة فدوى مواهب، تواجدها القوي في قوائم تريند موقع "أكس"، مع تصاعد الجدل حول فيديوهات الدروس ذات المغزى الديني، التي تقدمها عبر صفحاتها في مواقع التواصل على قناتها في موقع يوتيوب

المخرجة فدوى مواهب، تعرضت للهجوم، بسبب نوعية دروسها الدينية، وزادت سخونة الموقف مع ما تردد عن حديثها في أحد دروسها، عن نصحها الفتيات عدم إرتداء الهوت شورت بالمنزل، بدعوى مراعاة عدم كشف العورات أمام الآباء.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز الدروس، التي أثارت الجدل، حول المخرجة.

بر الوالدين

وبدأ الهجوم مع نشر فدوى مواهب مقاطع عن بر الوالدين والعقوق، الذي قدمته وكتبت: "بر الوالدين والعقوق، للكبار قبل الأطفال، ماتخافوش تربوا عيالكم، وخافوا عليهم من النار"

اللعب مع الجن

وتحدثت فدوى، عن ألعاب الكمبيوتر والهواتف، في أحد دروسها، وقالت: "أولاد كتير بلغونى بألعاب أون لاين ولعب بيلعبوها مع الجن، علشان يحقق لهم أمنياتهم، كتير بلغني إنه اتأذي بكوابيس وتبول أثناء النوم من الخوف.. الله يبارك لكم راجعوا تليفونات أولادكم واتكلموا معاهم عن كل حاجة بتحصل أثناء يومهم".

الحشيش

وعن تناول المخدرات، كتبت في أحد دروسها: "إحنا وصلنا في المجتمعات إلى A+ كلاس إن البنات، (إلا من رحم ربي) بتقول لي أنا مش بشرب وايت وحشيش بس أصحابي بيشربوا فلو أنا حسيت أني شميت من الريحة معاهم كدة أنا زيهم وحرام وكأني شربت أو شميت، السن؟ ١٣ سنة، وايت اللي هو كوكايين ولو حضرتكم عايزين تسمعوا مصايب البالغين والمطالبة بالمساكنة علشان منطلقش لما نتزوج ".

الهوت شورت

ومع سخونة الهجوم الذي تعرضت له بشأن ما تردد عن حديثها بشأن ارتداء الفتيات الهوت شورت بالمنزل، علقت فدوى، عبر خاصة القصص في صفحتها عبر موقع "انستجرام"، و كتبت: "الأدب والرد باحترام وجبر الخواطر، لا علاقة لهم بحبك، أو كرهك للشخص الذي أمامك بل هو دليل على نفسيتك المتزنة وحسن تربيتك"

وتابعت: "الشكر واجب عليا لكل من رد غيبتي، ودافع حتى لو هي أو هو مش بيحبني واوعوا تنسوا إني مجبتش الكلام ده من عندي، ده بإجماع العلماء والأرجح والأحوط".

وأوضحت فدوى: "وعلى فكرة ده مكنش الدرس الرئيسي ده كان طلب من الأمهات اللي بناتها بتلبس كده والعورة المغلظة بتبان أمام أبوها وأخواتها الشباب وعدم سماع البنات لهن".

وفي صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر صورة لها أثناء إلقاء الدروس الدينية، وكتبت فدوى: "العتب على النظر دول أطفال؟ و لا بنات بالغين حتى سن الـ 21؟".

وتابعت: "بس حقول إيه؟ ماهو محدش من اللى بيهاجم تحرى و لا اتفرج على أصل الفيديو أصلا، أجندات ولجان ومعروف مين وراهم".

ونشرت فدوى الآية القرانية: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وفي ختام تعليقها، كتبت: "غيبة وبهتان وقذف محصنات وخوض في الأعراض وإن شاء الله القصاص يوم القيامة".