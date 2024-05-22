بعد بلاغ شيرين عبدالوهاب.. تطورات صراعها مع روتانا بسبب "الدهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب، قوائم تريند موقع جوجل، مع تصاعد نزاعها القضائي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد أيام من البلاغ الذي تقدم به محامي المطربة ضد الشركة.

الخبير القانوني ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبدالوهاب"، تقدم يوم الإثنين الماضي ببلاغ رسمي للنائب العام حمل رقم 781640، ضد شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.

وأضاف البلاغ: "تداركت روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق على المصنف، وقامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر".

وجاء البلاغ، بعد أيام من رد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في بيان صحفي على الاتهامات التي وجهتها المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال تصريحات لها عقب حفلها في الكويت، بتعمد تأخير طرح 3 أغاني لها.

وأكدت الشركة، أنها لم تتسلم من المطربة، إلا أغنية "الذهب" من المطربة، وتم طرحها عبر المنصات العربية والعالمية، وأكدت على استعدادها لطرح أي اغاني تتسلمها، مع التنويه بأحقية الشركة في اتخاذ إجراءات قانونية .

ووسط الجدل المثار، ظهرت أغنية "الذهب" بصوت المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، وأيضا صفحتها في منصة أنغامي، مصحوبة بشعار الشركة المنتجة روتانا للصوتيات والمرئيات.