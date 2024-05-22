فنانة تتهم سائق بالتحرش بها في طريق الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة هلا السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تتهم فيه سائق تابع لأحد تطبيقات النقل بمحاولة التحرش بها

وقالت هلا في الفيديو: "أنا واقفة في محور الضبعة، عشان الحيوان اللي كنت راكبة معاه فجأة وقف في الطريق ده كده وقالي إن العربية سخنت"

وتابعت: "ببص ورا لقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون ونزلت أجري من العربية لقيته بيقولي متخافيش ده أنا بس عندي السكر، أنا لازم كل شوية أدخل الحمام فمعلش متخافيش"

واستكملت: "أنا نزلت وسبت العربية وسبت حاجتي في العربية، وأنا دلوقتي في الشارع، والحمد لله أول ماوقف اتصلت بحد من صحابي قولتله أنا بعتلك لايف لوكيشن وهو ده اللي راعبه تقريبا، الحمد لله إن أنا الصبح، والحمد لله إني لسه قريبة من البيت"