تارا عماد تحصل على جواز سفر دولة "مونتينيجرو" وتحقق حلم والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة تارا عماد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها وهي تحمل جواز سفر دولة مونتينيجرو (الجبل الأسود)

وكشفت تارا عن حصولها على جنسية مونتينيجرو -وهي نفس جنسية والدتها الراحلة- وذلك بعد 40 يوما من وفاة والدتها

وكتبت تارا: "21 مايو هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت أمي تحبه وتذكرني به دائمًا، في شهر مارس الماضي، بعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي العزيزة، حصلتُ على جواز سفر الجبل الأسود الخاص بي، كانت هذه إحدى أمنياتها منذ يوم ولادتي"

وتابعت: "أمي أمضت بعضًا من أجمل السنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر، وعرفت ذلك كظهر يدها وكانت تخبرني به دائمًا، ومع ذلك، فإن حبها الأول لبلدها الجبل الأسود، أصبح أكبر يومًا بعد يوم، لو كنت تعرف أمي لعرفت مدى حبها لبلدها".

وأضافت: "في اليوم الذي حصلت فيه على جواز السفر، تمنيت أن تكون أمي هناك لترى هذه اللحظة التي حلمت بها"

ورحلت والدة الفنانة تارا عماد عن عالمنا في فبراير الماضي، وأقيم العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد