تصل 5000 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر احتفالية عمر خيرت في قصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:



طرحت شركة RMC المنظمة لاحتفالية الموسيقار الكبير عمر خيرت، تحت عنوان "40 سنة عمر خيرت"، عن أسعار تذاكر الحفل الإضافي الاحتفالية المقامة في قصر عابدين .

الشركة، طرحت تذاكر الحفل، المقرر إقامته يوم 8 يونيو، للحجز عبر إحدى المنصات، وتراوحت بين 1500، و 2750، و 3500، و5000 جنيه.

الحفل، تم الإعلان عنه بعد نفاذ الحفل الآساسي، المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، تكريمًا لمشوار الموسيقار عمر خيرت الفني العريق، واحتفالًا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني والموسيقي، وذلك تحت رعاية كلًا من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقال أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC Worldwide partners في بيان صحفي: "سعداء بالإقبال الكبير للجمهور على حفل الموسيقار عمر خيرت بمجرد الإعلان عنه، وهذا الحفل يأتي في إطار جهود الشركة لتنظيم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف الأماكن الأثرية والتاريخية المتميزة في مصر، من أجل نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، وإبراز صورة إيجابية عن مصر أمام العالم، والترويج للسياحة المصرية، باعتبارها مصدر هام من مصادر الدخل القومي، وبما يتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030".

ويفتح قصر عابدين أبوابه للجمهور في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويقدّم الموسيقار عمر خيرت، بمشاركة اوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي، روائع من مقطوعاته الفنية الساحرة ، والتي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، منها: "زي الهوا ، ضمير أبلة حكمت، قضية عم أحمد، وجه القمر، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، النوم في العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة.