بعد حل أزمة سفرها.. منحة البطراوي تحضر عرض "شرق 12" بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهد عرض الفيلم المصري "شرق 12"، بالدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، ظهور بطلة العمل الفنانة القديرة منحة البطراوي.

الفنانة القديرة منحة البطراوي، حضرت العرض العالمي الأول للفيلم، الذي أقيم ضمن فعاليات مسابقة نصف شهر المخرجين، بالمهرجان الشهير.

وجاء ظهور بطلة الفيلم، بعد كشف مؤلفة وكاتبة "شرق 12"، عن المعوقات التي واجهتها، من أجل إكمال إجراءات سفر الفنانة منحة البطراوي، والفنان أحمد كمال، ومناشدتها وزيرة الثقافة والنقابات الفنية التدخل.

وكانت الفنانة منحة البطراوي، قد شاركت عام 1988، في فيلم "سرقات صيفية"، للمخرج يسري نصر الله، وعرض العمل أيضا ضمن فعاليات مسابقة نصف شهر المخرجين، في مهرجان كان السينمائي الدولي.

فيلم "شرق 12"، قصة وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي، بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، فايزة شامة، أسامة أبو العطا.