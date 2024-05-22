شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يتبرع بدبلة "عسل أسود" بمزاد خيري في سيدني لصالح مؤسسة راعي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرع الفنان أحمد حلمي، بالدبلة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن المقرر أن تدخل دبلة الفنان أحمد حلمي بمزاد خيري بحفل بسيدني في استراليا، لصالح الفقراء، يوم السبت الموافق 25 مايو.

وقال "حلمي" خلال فيديو: "صحيح هي مش دهب ولا فضة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر.. ويارب تجيب أعلى سعر".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد حلمي قد سبق وتبرع بالساعة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود أيضا لصالح راعي مصر، وقد دخلت في مزاد خيري بالولايات المتحدة الأمريكية.