شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تعلن نفاد تذاكر حفل كلثوميات قبل إقامته الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دار الأوبرا المصرية عن نفاذ تذاكر حفل "كلثوميات" الذى سيقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبو زيد و تحت قيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية يوم الجمعة 31 مايو الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، بمشاركة الفنانة نهاد فتحى والفنانة رحاب عمر.



حفل كلثوميات

وكانت دار الأوبرا المصرية قد أقامت حفلها تحت اسم كلثوميات، تخليداً لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، في أبريل الماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية، وأحيته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.