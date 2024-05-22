شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة هلا السعيد تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة تحرش من سائق أوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها لمحاولة تحرش من قبل سائق أوبر، وقالت في فيديو لها بعد الواقعة: "أقف حالياً على محور الضبعة، وكنت راكبة سيارة أوبر ووجدت السائق يوقف السيارة ونزل منها وقال لى السيارة سخنت، وببص ورائى وجدته يفك حزام البنطلون فنزلت من السيارة وجريت مسرعة، وهو قال لى متخافيش متخافيش أنا عندى السكر ولازم كل شوية أدخل الحمام".

وأضافت هلا السعيد: "نزلت من السيارة وتركت شنطتى داخلها والحمد لله انى كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد أصدقائى قلت له إنى أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبا هذا ما جعل السائق يخاف، والحمد لله إننا الصبح وأنى ما زالت قريبة من من منزلى".

يذكر أن هلا السعيد شاركت مؤخراً فى مسلسل حدوتة منسية الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.