شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة جورج سيدهم تتبرع بقميصه في مسرحية المتزوجون بمزاد خيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت السيدة ليندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، بقميصه الشهير بمسرحية المتزوجون، لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن المقرر طرح قميص الفنان جورج سيدهم بمسرحية المتزوجون، في مزاد خيري بحفل خيري بسيدني في استراليا يوم السبت 25 مايو المقبل .وقالت الفنانة ليندا: "مش هبخل بأي حاجة على مؤسسة راعي مصر، لأنه مفيش حاجة أعز منها".

وكانت أرملة الراحل جورج سيدهم قد تبرعت في وقت سابق أيضا لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية، بالقبعة التي ظهر بها في مسرحية حب في التخشيبة.وقد تم طرحها في مزاد خيري في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الأكثر فقرا.