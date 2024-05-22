شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 3..أمير عيد يضع خطة لـ كامل الباشا من أجل التعرف على نادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقنع على " أمير عيد" جاره القبطان إبراهيم " كامل الباشا " بأنه سوف يضع خطة له من أجل التعرف على الطبيبة النفسية هدى لاشين " نادين" في أقل من شهر قبل أن تأتى نجلته سلمى من استراليا و معرفته أنه كان بيكذب عليها و يعيش وحيدا.

وذهب على إلى هدى في عيادتها خلال أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل "دواعى السفر"، بعنوان الحب و أشياء أخرى، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، واقنعها أنه يريد تنفيذ إعلان للعيادة بصفته مدير إعلانات ناجح و مشهور و طلب منها أن تقابله في الخارج.

ثم ابلغ على القبطان إبراهيم على الميعاد وحضر نفسه في سعادة بالغه، و وصل إلى المكان ووجد على و هدى يتحدثان و جلس معهما و ظلوا يتحدثون لساعات طويلة في انبساط شديد و بعد ذلك عبر القبطان إبراهيم لعلى عن سعادته أنه أخيرا تحدث مع هدى ثم ذهبوا إلى السوبر ماركت و هناك وجد على طليقته شريفة "آية حلمى".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أميرعيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.



ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.