شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السرب لأحمد السقا يحصد 31.8 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم السرب لأحمد السقا الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 5 ملايين و849 ألفا و182 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع من عرضه بالسينمات المختلفة 31 مليونا و828 ألفا و449 جنيها.

ويؤرخ الفيلم لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضرب.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 4 أفلام هى: السرب، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى.بالإضافة إلى عرض فيلمي "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي، وفيلم "تاني تاني" لغادة عبد الرازق بداية من اليوم.