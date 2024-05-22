شكرا لقرائتكم خبر عن سارة واين تكشف عن أصعب اللحظات في تصوير سلسلة Prison Break والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية سارة واين كاليزعن "كراهية النساء " التي واجهتها أثناء تصوير المسلسل الدرامي Prison Break الذي استمر لمدة خمسة مواسم على قناة فوكس.

لعبت واين كاليز شخصية الدكتورة سارة تانكريدي في Prison Break الذي استمر من عام 2005 إلى عام 2017، وأثناء ظهورها مؤخرًا في بودكاست Broad Ideas لـ Rachel Bilson وOlivia Allen، اعترفت واين كاليز بأنها واجهت صعوبة في إعادة مشاهدة المسلسل، حيث صرحت قائلة:" أنا لا أعرف تلك الفتاة، لقد كنت صغيرة جدا، بالإضافة إلى أننى كنت جديدة في المجال ولهذا يبدو الأمر وكأنى أشاهد شخص آخر".

كانت كاليز تبلغ من العمر 28 عامًا عندما تم عرض مسلسل Prison Break لأول مرة، وأكدت واين كاليز: "لم أستطع تجاوز الأجزاء السامة والمؤلمة في العمل على السلسلة.

وأشارت واين كاليز قائلة:" كان يوجد ممثل الذى بصق في وجهى، ولا أريد ذكر اسمه"، وفقا للتقرير الذى نشر على أحدى المواقع العالمية.

وأكدت واين كاليز أن تجربتها لم تكن كلها سلبية في مسلسل Prison Break، حيث أكدت قائلة:" كان هنالك بعض الممثلين الرائعين، وكونت صداقات لـ مدى الحياة".