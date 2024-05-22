شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تحقق أمنية والدتها بعد رحيلها بـ 40 يوما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تارا عماد الفنانة المصرية الشابة، استطاعت أن تحقق أمنية والدتها المتوفاة، بعد 40 يوم من رحليها، وذلك بحصول تارا عماد على جواز سفر الجبل الأسود أو Montenegro، وهي بلد والدتها، حيث أعلنت تارا عماد عن حصولها على الجواز في يوم استقلال الجبل الأسود والذي تقول عنه أن والدتها كانت تسعد بهذا اليوم وكانت تحدثها عنه كثيرا.

وتوفيت والدة الفنانة تارا عماد، قبل 40 يوما وأعلنت الفنانة عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى بموقع إنستجرام وقالت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

آخر أعمال تارا عماد كان مسلسل جودر في رمضان 2024، حيث تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

تارا عماد



تارا عماد



تارا عماد



تارا عماد



تارا عماد



تارا عماد



تارا عماد



تارا عماد



تارا عماد



تارا عماد وجواز سفر الجبل الأسود