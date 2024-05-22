شكرا لقرائتكم خبر عن الونس والوحدة من نظر كامل الباشا وأمير عيد.. دواعى السفر الحلقة 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد على " أمير عيد" مع جاره القبطان إبراهيم " كامل الباشا " إلى شقته، " خلال أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل "دواعى السفر"، بعنوان الحب وأشياء أخرى، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، وتحدثوا عن الونس والوحدة من نظرية كل واحد فيهم.

وقال القبطان إبراهيم لـ على: "بتفرج من وراء النافذة على الناس عشان أحس انى ليس وحيد، واحس بالونس مع انى معرفش أي حد من الناس"، ليرد عليه على:" غريبة انك بتبص على الناس عشان تحس بالونس وهما محتاجين نفس الونس ده ، ومش معنى أن حوليك ناس كتير انك مش بتحس بالوحدة، و الناس كلها حاسه بالوحدة ومستنيه بس حد يجى يكلم معاها ، وغريبة نعقد نشتكى من الزحمة طول اليوم وفى الاخر نروح البيت بليل نشتكى من الوحدة ويبقى نفسنا في ونس".

ثم ابلغه على أنه خائف يأخذ أول خطوة من كل الأنشطة التي أبلغها لنجلته سلمى في استراليا وكان يكذب عليها و أنه يعانى من الوحدة، وعليهم تنفيذ الخطة و بالفعل ذهبوا لتعلم أول شئ اليوجا عند دكتور هدى في عيادتها.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.