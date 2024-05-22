شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف محمد إمام وويزو في البرومو الأول لفيلم اللعب مع العيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام البرومو الأول للعمل، وذلك تمهيداً لاطلاق الفيلم في دور العرض السينمائى خلال موسم عيد الأضحى 2024، وظهر في محمد إمام في البرومو وهو يهرب من عدد كبير من الفتيات على البحر، كما ظهر أيضاً احتفاله بزفافه على الفنانة ويزو.

فيلم اللعب مع العيال تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريباً.

أبطال وقصة فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم أجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.