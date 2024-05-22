الممثلة رانيا عيسى تُفجع بوفاة أقرب الناس إليها

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فُجعت الممثلة اللبنانية، رانيا عيسى، بوفاة والدها اليوم الاربعاء الموافق في ٢٢ ايار الجاري.
ونشرت “رانيا” عبر صفحتها على “إنستغرام” صورة ليدها وهي تمسك بيد والدها بقوة، وعلّقت: “وداعاً يا أبي، الى ان نلتقي مرة جديدة”.
فور مشاركتها الخبر الحزين، حرص العديد من الفنانين والوجوه المعروفة على مواساتها في مصابها الأليم منهم: ماريتا الحلاني، جيسي عبدو، داليدا خليل، دوللي عياش، كارمن بصيبص، ساشا دحدوح، جويل داغر وغيرهم .
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بخالص التعازي والمواساة القلبية للممثلة رانيا عيسى وأسرتها على مصابهم الآليم.
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