الممثلة رانيا عيسى تُفجع بوفاة أقرب الناس إليها

فُجعت الممثلة اللبنانية، رانيا عيسى، بوفاة والدها اليوم الاربعاء الموافق في ٢٢ ايار الجاري.

ونشرت “رانيا” عبر صفحتها على “إنستغرام” صورة ليدها وهي تمسك بيد والدها بقوة، وعلّقت: “وداعاً يا أبي، الى ان نلتقي مرة جديدة”.

فور مشاركتها الخبر الحزين، حرص العديد من الفنانين والوجوه المعروفة على مواساتها في مصابها الأليم منهم: ماريتا الحلاني، جيسي عبدو، داليدا خليل، دوللي عياش، كارمن بصيبص، ساشا دحدوح، جويل داغر وغيرهم .

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بخالص التعازي والمواساة القلبية للممثلة رانيا عيسى وأسرتها على مصابهم الآليم.