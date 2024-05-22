شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب: صناعة السينما في هوليوود ألقت بى فى سلة المهملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النجم العالمى جونى ديب صناعة السينما في هوليوود قائلاً إنها "ألقتني في سلة المهملات" لشرح سبب عدم عمله فيها لسنوات، في عام 2022، فاز ديب بقضية تشهير ضد زوجته السابقة الممثلة العالمية أمبر هيرد بسبب مقال افتتاحي عام 2018 كتبته في صحيفة The Washington Post.

ولكن قبل عامين، خسر ديب قضية تشهير ضد صحيفة The Sun بعد أن نشرت مقالاً أشار إليه على أنه "ضرب زوجته" وهي ادعاءات نفاها ديب تماما.

أدى هذا الوضع إلى استبعاد ديب من سلسلة Fantastic Beasts، وبالتالي لم يحصل على أي دور في هوليوود في الآونة الأخيرة.

ومعظم أدواره الأخيرة كانت في السينما الأوروبية، بما في ذلك دوره الأخير كملك لويس الخامس عشر في فيلم Jeanne du Barry، حيث يؤدي دوره باللغة الفرنسية.