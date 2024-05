شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم دونالد ترامب في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار فيلم The Apprentice الذى يعرض في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، الكثير من الجدل، وهو الفيلم الذي يسرد تفاصيل من حياة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته إيفانا ترامب.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم The Apprentice للمخرج علي عباسي، ويقوم ببطولته النجم العالمي سيباستيان ستان عن دور "دونالد ترامب"، والنجمة العالمية ماريا باكالوفا "إيفانا ترامب"، اثار الكثير من الجدل بسبب احدى مشاهد العنف الزوجي التي سردها الفيلم بين ترامب وزوجته.



لقطة من الفيلم

وعلى سياق آخر، حظي الفيلم الصومالي The Village Next to Paradise للمخرج مو هاراوي بشعبية واسعة النطاق وعروض مزدحمة في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الممتدة من 14 إلى 25 مايو، حيث أقيم عرضه العالمي الأول في قسم "نظرة ما" بالمهرجان بحضور الممثلين وطاقم العمل.

ومع الضجيج المحيط بالفيلم، توافد كبار الشخصيات والمشاهير والنقاد والشخصيات الإعلامية الدولية لمشاهدة الفيلم الذي طال انتظاره، حيث أشاد الجمهور العام بالفيلم ومخرجه، وحظي كلاهما بحفاوة بالغة بعد انتهاء العرض الأول.