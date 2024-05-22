شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Walker بعد أربعة مواسم واستبداله بمسلسلات أقل تكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة CW التليفزيونية إلغاء مسلسلها Walker بعد أربعة مواسم من عرضه بدون سابق إنذار، في مفاجأة لمشاهدي المسلسل الذين كانوا في انتظار تفاصيل الإعلان عن الموسم الخامس، ليفاجأوا بقرار الإلغاء.

CW

وأضاف البيان "أن خطوة إلغاء العرض ليست مفاجئة، لأنها كانت واحدة من المسلسلات الأصلية القليلة المتبقية على CW، لقد تخلص الملاك الجدد للشبكة إلى حد كبير من المسلسلات المكتوبة الأصلية، واختاروا بدلاً من ذلك التركيز على الاعمال الأجنبية منخفضة التكلفة والإنتاج المشترك بالإضافة إلى المسلسلات الرياضية والمسلسلات غير المكتوبة".

تلعب الممثلة دور شريك ووكر، ميكي راميريز، كواحدة من أوائل الحراس الإناث في تكساس، وصرحت مورجان ما يلي عن خروجها من المسلسل: "بعد دراسة متأنية، اتخذت قرارًا صعبًا للغاية بالابتعاد عن دوري بصفتي ميكي راميريز في مسلسل Walker لأسباب شخصية، وأنا ممتنة دائمًا لتلقي الدعم من المنتجين واستوديوهات CBS و CW في السماح لي أن أفعل ذلك".