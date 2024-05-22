شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 4.. نادين تخبر أمير عيد بأهمية العلاج النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقذ على " أمير عيد " داليا " دنيا وائل عند خروجها مسرعة من العيادة النفسية في نوبة غضب شديدة خلال أحداث الحلقة الرابعة، من مسلسل "دواعى السفر"، بعنوان " تانجو"، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.

وحرصت دكتورة هدى " نادين "على شكره لإنقاذها وطلبت منه أن يتم تصوير الإعلان مع الحالات التي تم علاجها تعالجت، قائلة:" في مجتمع بطبيعته رافض انه يعترف بفكرة أن المرض النفسى زيه زى أي مرض عضوى ، حالات اكتئاب كثيرة بتيجى العيادة السبب وراء حالاتهم قله إحساسهم بأهميتهم والحقيقة أن كل واحد له دور خلقنا سبب لبعض".

ودخل على شركته الخاصة للإعلانات واشتبك مع صديقه عمرو الصيرفى " آدم الألفى" بعد أن وجده يتفق على الحملات الإعلانية بدونه وأخذ كل شيء من المكتب وتركه، وقعد في السيارة في سعادة وانبساط لفعله ذلك.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.