بسبب نكران الجميل.. راندا البحيري تهاجم هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الفنانة راندا البحيري فناناً لم تذكر اسمه كانت قد وقفت بجانبه وعرّفته إلى أحد رجال الأعمال للقيام بحملة إعلانات منذ سنوات، وأنها لم تكن تريد من وراء الحملة أي منفعة شخصية، لكنها بعد فترة فوجئت بهذا النجم يدّعي في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه كان على علاقة صداقة قوية برجل الأعمال منذ 15 سنة وأنهم نشآ معاً في الطفولة.

وكتبت راندا منشوراً عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” قالت فيه: “كنت بتفرج على فيديو دعايا لنجم لذج، النجم ده كنت أنا عرّفته من كام سنة على حد علشان يعمله إعلان، كان ساعتها أجره في الإعلان ٣٠ ألف مثلاً. قالي هاخد ٥٠”.

وأضافت: “كلّمت الناس وقولتلهم معلش وكده. وتعبت جداً لحد ما جبتله الـ٥٠ ألف مع إن مش داخللي ولا جنيه من الحوار ده كله، ومش نايبني غير الصداع أصلاً وهو عيل سئيل بس الناس بتكلّمني لما بيكونوا عايزينه علشان شافونا مع بعض كذا مرة للأسف بعدها راح صوّر الإعلان ومشي”.

واختتمت راندا البحيري منشورها بالقول: “إمبارح لقيته عامل إعلان تاني مع صاحب البراند والمذيعة بتسأله اتعرفتوا على بعض إزاي؟ بيقول إن هو عشرة عمره من خمستاشر سنة ويعرفوا بعض من وهما صغيرين. حسبت على الاتنين أقسم بالله العظيم، خصوصاً إن التاني ده أنا عملت معاه واجبات لا يمكن حد يتخيلها من غير أي حاجة. بعد ما حسبت بيوم بالظبط، واحد فيهم اتحبس النهاردة والتاني مش هتقومله قومة في التمثيل تاني”.