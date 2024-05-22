سعد لمجرد بالمصري في أغنية "بشوفك"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان سعد لمجرد في الموسم الصيفي للغناء 2024، باللهجة المصري، تزامنًا مع تواجده في القاهرة خلال الأيام الراهنة.

تأتي أغنية سعد لمجرد الجديدة بعنوان “بشوفك”، باللهجة المصرية مع الشاعر أمير طعيمة والملحن عزيز الشافعي والموزع هاني محروس.

كانت أحدث أغاني سعد لمجرد من خلال “محتال الحب”، التي سجلت أكثر من مليوني ونصف مشاهدة، وتقول كلماتها "محتال الحب بيبيّن سهل بنظرة ولمّا منحب ما منقشع شي بالمرة بياخدنا من كل شي حوالينا من الوقت بيسرقنا بيمشّينا مطرح ما بدّه وما بيسأل شو بدنا محتال الحب بيبيّن سهل بنظرة ولمّا منحب ما منقشع شي بالمرة محتال الحب ما بيتعذّب ما بيحكي بيسكن بالقلب بس بنظرة وبضحكة بياخدنا من كل شي حوالينا من الوقت بيسرقنا بيمشّينا مطرح ما بدّه ما بيسأل شو بدنا محتال الحب



بجانب أغنية “عندي فكرة” مع يسرا محنوش ، التي سجلت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "

‏‎اني وانتـه نروح سفــره ‏‎تجـي نسافر للغـرام . ‏‎لا تفكـر يـــــلا بينـــا ‏‎نعيشك ابعيشه زوينــا . ‏‎اسويلك روحـي خيمـه ‏‎ونتـرك الدنيـا القديمــه ‏‎شرايك ابقلبـي تنـام . ‏‎لاتفكـر يــــلا بيـنــا ‏‎نعيـشك ابعيشـه زوينـا استحالـه انسه حنانــك باقي في قلبـي مكـانك هذه هيـه الحكايــه الحيـاه ماهـي معـاده لازم نعيـش ابسعـاده رأيـت في حبك يغالـي احلـى ايـام وليـالــي تركنـا هالعالـم ورانــا . الحيـاه ماهـي معـاده لازم نعيـش ابسعــاده "

