شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 3..كامل الباشا فى ورطة بسبب ابنته وقدومها من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل "دواعى السفر"، بعنوان الحب و أشياء أخرى، و الذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، بحديث على "أمير عيد" مع القبطان إبراهيم " كامل الباشا " واقناعه بأن يبلغ ابنته سلمى التي تدرس في استراليا بحقيقه الأمر قبل أن تأتى وتكتشف أنه يكذب عليها ويعيش وحيدا في المنزل خوفا عليها أن تترك درستها و تأتى للعيش معه.

ولكن القبطان إبراهيم يرفض كلام على و يقنعه أنه سوف يضحك عليها ويبلغها أنه حجز تذاكر الطيران وسوف يسافر لها قبل أن تأتى له، كما تلتقى الدكتورة النفسية هدى لاشين" نادين " بطليقها عمرو " نادر جودة" وتبلغه أن إيجار العيادة زاد عليها و تخشى أن يطردها بعد أن أسستها ويبلغها أن عليها تسمعه كلامه ويفتتح صالة جيم فوق العيادة ولكنها ترفض رفضا تاما.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.