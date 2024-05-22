شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شقو لعمرو يوسف يحصد 71.8 مليون جنيه خلال 6 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليونين و724 ألفا و952 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أسابيع عرض بالسينمات المختلفة 71 مليونا و812 ألفا و129 جنيها.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.