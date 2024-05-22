شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها وجمهورها بصور لها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ77 والممتدة حتى 25 مايو، حيث ظهرت وهى ترتدي فستاناً باللون الأسود والبينك على السجادة الحمراء للمهرجان لتخطف الأنظار لها.



هيفاء وهبي على السجادة الحمراء



إطلاله هيفاء على السجادة الحمراء

وعلى سياق متصل، تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت فى العرض الأول لفيلم The Apprentice خلال الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائى فى فستان مصمم خصيصًا لها، وظهرت إطلالة بلانشيت اللافتة للنظر بفستان مستوحى من علم فلسطين، برزت فيه ألوان العلم باللون الأحمر الذى تمثله بشكل خاص السجادة الحمراء الشهيرة فى مهرجان كان.

لم يكن اختيار بلانشيت مجرد فستان فقط، بل كان أيضًا بمثابة إشارة إلى ما يحدث في غزة، مما يضيف عمقًا إلى مظهرها الآسر.