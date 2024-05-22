بسبب كمية الكيتامين في جسمه.. الكشف عن ملابسات جديدة في قضية وفاة ماثيو بيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أشهر على وفاة النجم ماثيو بيري، كشفت تقارير صحفية أنّ السلطات فتحت تحقيقاً رسمياً في ملابسات وفاته، لناحية كيفية حصوله على كمية الكيتامين التي كانت سبباً في مقتله.

وبحسب التقارير، تعمل شرطة لوس أنجلوس مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وهيئة التفتيش البريدي الأميركية، في التحقيق في سبب وجود كمية كبيرة من المخدرات في جسد النجم البالغ من العمر 54 عامًا، حسبما قال النقيب سكوت ويليامز من شرطة لوس أنجلوس، في بيان له عبر البريد الإلكتروني.

وجاء التحقيق على ضوء شكوك أنّ ظروف وفاة النجم لم تكن طبيعية، وبات التحقيق يركّز على طريقة حصول بيري على هذه الكمية الكبيرة من الكيتامين.

وتمّ العثور على بيري في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ميتاً في الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس، وكان النجم يبلغ من العمر 54 عاماً.

وأشار تقرير تشريح مكتب الطب الشرعي الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر)، إلى أنّ كمية الكيتامين التي وُجدت في دمه كانت ضمن حدود الكمية المستخدمة للتخدير العام أثناء الجراحة، وقد تمّ اعتبار الموضوع السبب الرئيسي للوفاة.