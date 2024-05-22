بعد عام من المواعدة.. هاري ستايلز ينفصل عن حبيبته تايلور راسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحافية أنّ النجم هاري ستايلز (30 عاماً) انفصل عن حبيبته تايلور راسل (29 عاماً) بعد حوالى عام من المواعدة.

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن”، التي كانت أول من نشر الخبر يوم الأحد: “لقد مرّت علاقتهما بمرحلة صعبة بعد رحلتهما إلى اليابان [في نيسان (أبريل)] ويأخذان بعض الوقت بعيدًا من بعضهما البعض”، مضيفًا أنّ العلاقة “السعيدة” بين الثنائي أصبحت “متوترة” حديثاً.

ولم يعلّق ممثلو ستايلز أو راسل على الخبر رغم طلبات التعليق.

وكان مصدر مطّلع قد أفاد لمجلة “بيبول” في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ الأمور بين ستايلز وراسل كانت تسير بشكل جيد جداً بعد مرور عام تقريبًا على ارتباطهما، وأصبحت الأمور جادّة بينهما إلى حدّ ما، بعدما سافرا معًا وقضيا بعض الوقت في إنكلترا.

وشوهد الثنائي معاً للمرّة الأولى في حزيران (يونيو) 2023. وفي الشهر التالي شوهدت راسل وهي ترقص في حفل ستايلز في فيينا، النمسا.

في اليوم التالي، شوهد الثنائي وهما يقضيان يوماً معاً في أنحاء المدينة، وفقًا لمقطع فيديو نشره أحد المعجبين على TikTok.

وأعلن الثنائي عن علاقتهما الرومانسية في آب (أغسطس) أثناء استمتاعهما بحفلة في لندن، بعد أداء الممثلة في مسرحية “The Effect” في المسرح الملكي الوطني.