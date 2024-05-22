نقل شاروخان إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض الفنان الهندي العالمي شاروخان لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

وأفادت وكالة "the hindu"، وبعض الصحف الاجنبية، أنه عقب وصول شاروخان للمستشفى خضع لعدة فحوصات وتحاليل، حيث نجح الأطباء في إسعافه بعد مروره بهذه الوعكة.

الفحوصات الأولية كشفت عن إصابة شاروخان بضربة شمس وجفاف، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في البلاد والتي تخطت الـ 45 درجة، بحسب صحف أجنبية.

وأوضحت الصحف الأجنبية، أن شاروخان شارك في احتفالات عائلية بعد فوز فريقه وتأهله للنهائي، وأجرى جولة داخل الملعب، لكن في اليوم التالي تدهورت حالته الصحية سريعًا في الفندق الواقع في مدينة أحمد آباد، ليتم نقله للمستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية وعلاجه.

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