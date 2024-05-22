قرّب الله أيام اللقاء.. كاظم الساهر يوجه رسالة إلى جمهوره قبل جولته الغنائية في الإمارات ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء عددًا من الحفلات الغنائية المرتقبة، في دول الإمارات ومصر ولبنان.

ووجه كاظم الساهر، رسالة إلى جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "لا تتخيلوا مدى شوقي للقائكم وجهاً لوجه، في عالم الواقع لا العالم الافتراضي وحسب، قرّب الله أيّام اللقاء".

يستعد كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي الإماراتية، مساء غد الخميس الموافق 22 مايو، كذلك إحياء حفل غنائي في مصر بمنطقة هرم سقارة، يوم الجمعة الموافق 28 يونيو.

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