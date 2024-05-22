شاهد تشوق جمهورها بمشهد مُسرب من الحلقات الأخيرة لـ مسلسل "البيت بيتي".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت منصة "شاهد" جمهورها ونشرت مشهد مُسرب من آخر حلقتين في مسلسل "البيت بيتي"، بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، والفنان مصطفى خاطر.

ونشرت "شاهد" مقطع فيديو لمشهد تمثيلي جمع الفنان أحمد بدير والفنان صبري عبدالمنعم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أخيرًا جه اليوم المنتظر، وعشان كده قررنا نسرب ليكم مشهد هيحيركوا أكثر من آخر حلقتين".

وتعرض منصة "شاهد" آخر حلقتين مساء الأربعاء، من مسلسل البيت بيتي المكون من 10 حلقات.

مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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