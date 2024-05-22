فن ومشاهير

"سنة حلوة يا جميل".. ويجز يهنئ أسماء جلال بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه مغني الراب ويجز تهنئة إلى صديقته الفنانة أسماء جلال بمناسبة عيد ميلادها الـ29.

ونشر ويجز صورة له مع أسماء عبر خاصية "ستوري" بحسابه على موقع "انستجرام"، مع أغنية سنة حلوة يا جميل.

شاركت أسماء جلال في رمضان الماضي بمسلسل "أشغال شقة"، من بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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