هيفاء وهبي تظهر على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" بدورته الـ 77 (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على حضور فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

ونشر برنامج "et بالعربي" مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهرت فيه هيفاء وهبي على السجادة الحمراء.

على جانب آخر، رفع علم فلسطين فوق إحدى الخيام الدولية الموجودة في الجناح الجزائري بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 عام 2024.

وشهد مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات السينمائية والعروض العالمية الأولى أبرزها فيلم "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمهرجان الأشهر في العالم بعد غياب سنوات، إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث أفلام النجم نيكولاس كيدج بعنوان "The Surfer"، كما تم عرض الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" وسط احتفاء الجمهور بالفيلم.